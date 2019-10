Investe e uccide un cane in auto a Savona, poi scappa: l'appello su Facebook: "Aiutatemi a trovare il responsabile"

Aiutatemi a trovare l'investitore del mio cane. L'appello è stato lanciato nella giornata di ieri su Facebook, diventando in poco tempo virale.

Si legge nel post: "Stasera 17 ottobre 2019, alle ore 19.30 circa sulle strisce pedonali in corso Vittorio Veneto a Savona, davanti al ristorante Best Sushi, una macchina scura ha preso in pieno e ammazzato il mio cane mentre era con mio padre al guinzaglio tenuto corto. Infatti, ha rischiato pure lui di essere preso. L'autista è scappato urlando 'Scusa, mi dispiace'".

Se qualcuno avesse visto qualcosa può contattare la nostra redazione.