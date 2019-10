Liguria: il turismo outdoor che piace agli stranieri. Sei giornalisti tedeschi in visita alla nostra regione

Continua la campagna promo commerciale di Agenzia In Liguria nei confronti del mercato straniero. Dopo il successo di Buy Liguria, evento che ha portato nelle Riviere ben 39 buyer internazionali, in queste ore è in corso un educational organizzato da Agenzia In Liguria, che coinvolge sei giornalisti tedeschi di grandi testate e della stampa specializzata.

Arrivati a Genova mercoledì 16 ottobre, ieri i giornalisti hanno svolto un programma nel Parco e nell’Area Marina Protetta di Portofino: trekking da Santa Margherita al Mulino del Gassetta con scuola di cucina per pesto e corzetti, poi hanno provato il kayak da Niasca a Portofino. Oggi sono a Finale Ligure per attività in e-bike lungo il nuovo percorso del Museo diffuso del Finalese.

Si tratta dunque di un nuovo importante momento di promozione che riguarda uno dei segmenti turistici più importante e con maggiore sviluppo potenziale come l’outdoor e di un mercato come quello tedesco, che è tradizionalmente il più importante per la Liguria (i turisti stranieri rappresentano circa il 20,9 per cento del totale).

Nel caso specifico, la lista dei giornalisti invitati è stata stilata in collaborazione con la “f.re.e” di Monaco di Baviera, che è la più grande fiera di viaggi e tempo libero della Baviera. Dopo le attività portate a termine in Liguria, i giornalisti tedeschi continueranno il loro educational in Piemonte.

Qui di seguito i giornalisti e le relative testate partecipanti:

- Michael Zirnstein / giornalista freelance della Süddeutsche Zeitung (SZ)

La SZ è il maggiore quotidiano regionale della Germania meridionale, con sede a Monaco, tiratura 337.732 copie e 1,28 milioni lettori. L´edizione online raggiunge mensilmente ca. 73 milioni di visite.

- Bernd-Uwe Gutknecht / Bayrischer Rundfunk Hörfunk (BR)

Lavora per diversi formati della radio BR: produrrà dei formati di più minuti su Bayern 1, Bayern 2 e B5. Inoltre produce contenuti per la Rucksackradio. Bayrischer Rundfunk: gode di una posizione primaria sul mercato radiofonico bavarese: BAYERN 1 registra 3,15 milioni di ascoltatori ed è il programma radiofonico di maggior successo della Baviera. Bayern 2 e B5 confermano con i rispettivi 600.000 e 820.000 ascoltatori il record degli ascolti. Sul territorio nazionale ca. 6,32 milioni di persone seguono i programmi della BR.

- Emily Engels / Abendzeitung (AZ)

L´Abendzeitung è annoverato tra le fila dei più importanti giornali regionali a Monaco e dintorni. La tiratura giornaliera è di 41.734 copie con un outreach di 0,16 milioni di lettori. L´edizione online raggiunge mensilmente ca. 9,7 milioni di visite.

- Alexander Tauscher / Radioreise

Radiosreise è un format radiofonico indipendente sul tema viaggi. Ogni settimana viene pubblicato un report di viaggio di ca. 50 minuti su una regione/località, che viene poi trasmesso in diversi canali radiofonici privati su tutto il territorio nazionale. In totale vengono raggiunti ca. 1.500.00 ascoltatori.

- Sarah Brenner / Müchner Merkur/TZ

Il Münchner Merkur/tz è un giornale bavarese in abbonamento con sede a Monaco di Baviera. Ha una tiratura di 381.419 copie e raggiunge 1.137.000 lettori.

- Johanna Richter / Passauer Neue Presse (PNP)

Il Passauer Neue Presse, giornale regionale, è il terzo quotidiano pubblicato nella Baviera orientale. Il giornale raggiunge 750.000 lettori (tiratura 154.859 copie giornaliere), oltre a 1,5 milioni di lettori del Donaukurier di Ingolstadt dello stesso gruppo editoriale.