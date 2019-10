Varazze da lunedì 21 ottobre chiusa l'Aurelia nel tratto di via Torino: le variazioni di TPL Linea

TPL informa la spettabile clientela che, per consentire i lavori di demolizione dell’ex Cantieri Baglietto in Comune di Varazze, da inizio servizio di lunedì 21 ottobre 2019 e sino a tutto giovedì 31 ottobre 2019 escluso i giorni festivi e prefestivi, verrà chiusa al traffico veicolare la S.S. 1 Aurelia, nel tratto urbano denominato via Torino.

Gli autobus della linea 30 Savona – Varazze effettueranno il seguente percorso:

- direzione Genova – dalla rotonda del Porto svolta in via Nocelli, viale Nazioni Unite, normale percorso;

- direzione Savona – deviazione in p.zza XXIV Maggio, svolta a sinistra in p.zza D’Acquisto (Stazione FF.SS.), discesa in via Nocelli, normale percorso.

Verranno attivate due fermate in direzione Genova, una provvisoria, segnalata da apposita palina, in via Nocelli in prossimità del primo passaggio pedonale dopo la galleria e una in viale Nazioni Unite (già utilizzata dai bus frazionali).

Le linee dell’urbano di Varazze con partenza dalla stazione FF.SS., non effettueranno la sola fermata in prossimità dell’Ekom fronte porto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.