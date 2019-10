L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 18 al 25 ottobre

ARIETE: Concitati e indaffarati mal sopporterete le lagne e i capriccetti di perpetui casinisti … E così, tra una stizza, un’incombenza, una pratica da sveltire, un rospo da digerire, giungerete a domenica col cervello fuso e l’ilarità in disuso … Però sussiste pure l’opportunità di incrociare chi non vedevate da un’eternità o di trascorrere qualche oretta con chi più vi alletta … Un gossip vi lascerà annichiliti. Mettete al lotto numeri dai dati di nascita di un genitore ricavati.

TORO: La vostra sarà una settimana abbastanza impegnativa nel corso della quale rendesi tassativo sbrigare faccenduole, sistemare sospesi, curare un acciacchino, aiutare un malatino, approfondire tematiche e scendere a compromessi con chi porrà delle condizioni… Non da escludere dibattiti o contatti con professori, professionisti, dottori o commercialisti. In amore le sorprese abbonderanno sia per i maritati che per i single e separati. Naso colante o gola irritata.

GEMELLI: Se Giove importuna dilettandosi ad arrecare imprevisti o a far salire, in più frangenti, i cosiddetti fumenti, il trigono di Marte dà la forza necessaria al fine di affrontare e superare difficoltà, riuscire in un piccolo intento o gioire per un impensato accadimento. Occhio solo ad una persona indisponente, approfittatrice o mentitrice! Non trascurate lo stato di salute a aiutate un familiare a superare un problema. Notti in bianco oppure mattinate agitate… proprio come voi…

CANCRO: Le delusioni aprono gli occhi ma sprangano il cuore… ragion per cui se già passati attraverso il vaglio di bidonate tribolerete a riporre fiducia in chicchessia ficcando nel calderone persino chi è vero, leale, sincero... D’altronde, da come avrete ripetutamente appurato, la verga di Saturno non è stata clemente ma pian piano risalirete la china gioendo per una notizia, un guadagno o la semi risoluzione di un affanno. Cene o ritrovi in vista e affetti da rinsaldare.

LEONE: Poiché il troppo storpia non abusate eccessivamente delle vostre energie per poi ritrovarvene sprovvisti nel momento di maggior necessità. In simultanea cercate di essere meno nervosi, di capire le intime contraddizioni di un soggetto a voi vicino, limitate gli sborsi e valorizzate, mettendovi in discussione, delle amicizie forse ripudiate o trascurate… Tra giovedì e lunedì vi accadranno cose strane, vi libererete di un fardello o riceverete un inopinato comunicato.

VERGINE: Se passati attraverso il vaglio di peripezie pur se lentamente vi riprenderete a patto di seguire i suggerimenti di chi cerca in tutti i modi di ripristinarvi se invece le cose fungono non avrete di che lamentarvi a parte dei guizzi di pignoleria, ansie immotivate, o temporanee impennate. Un pronostico si avvererà e malgrado subentrino delle arrabbiature con gente che capisce poco o niente vi toglierete un pallino, effettuerete un acquisto o trascorrete attimi gaudenti.

BILANCIA: Anche se l’impetuosità sprona ad agire imitate le lumachine collocando le giuste pedine sulla scacchiera della vita e, prima di compiere eventuali scelte, aspettate sino al 2020 quando la via sarà più sgombra e liscia…. Piacevoli chiacchierate, telefonate, mattinate o serate scombinate si intervalleranno a rincrescimenti, spese e scadenze, pericolo di influenze e guaio a cui rimediare. Dottore da consultare e amicizia da approfondire. Siate molto prudente nel guidare!

SCORPIONE: Tra un appagamento e uno scoramento le giornate scorreranno talmente in fretta dal lasciar esiguo spazio a ciò che alletta… Un contesto avente del grottesco vi lascerà di marmellata, vi verrà raccontata una bugia, un affaruccio tribolerà a materializzarsi e un congiunto o collega apparirà scorbutico o contorto… Andate inoltre in fondo ad una questione, reclamate un diritto, tutelatevi da furtarelli e salvaguardate lo stato fisico. Malintesi con Ariete, Cancro o Pesci.

SAGITTARIO: Quanti tentennamenti e patemi vi lambiranno… Eppure basterebbe mostrarsi più risoluti per concretizzare un sogno osteggiato da dicerie, rivali o esseri poco normali…Insomma la riuscita di un progetto dipenderà pure da voi e dal saper imporvi in habitat opprimenti o dove ognuno è incline a fare le scarpette… Delle scorpacciate o ritrovi vi ringalluzziranno… Bisticci tra accoppiati ammosciati e rinvio di un appuntamento. Domenica squinternata e agitata.

CAPRICORNO: Attenti alle infinocchiature… Già perché le stelle, marrane e ribelli, vi porranno dinanzi ad interrogativi, infingardi da smascherare, quattrini da versare, adiacenze con marpioni, femmine melliflue, pericolo di sottrazioni o bidoni… Eppure vi caverete un pallino, varierete look o proseguirete in un lavoretto abbastanza impegnativo. Un parente naturale od acquisito si comporterà malamente ma anziché starci male mettetelo in riga e fatevi rispettare! Infreddature.

ACQUARIO: Obliare il passato e guardare fiduciosi all’avvenire è il compito che gli astri vi assegnano perché seguitare a rimuginare non serve a niente anzi… peggiora degli stati d’animo già di per sé mutevoli… Allora, datevi una smossa, apritevi alla vita, state accanto a chi vi ha dato tanto e non date bado ad un tipo ribaldo e spavaldo, rinvenite degli escamotage per ottimizzare un campo stante a cuore, evadete dalla routine e non fissatevi su chi non fa al vostro caso… Introito fortuito.

PESCI: Che squallore appurare che esiste della gente talmente sordida dal non farsi scrupoli nel criticare, inveire o intrufolarsi nella vostra privacy: a tal proposito la miglior soluzione è estrapolare la determinazione e non dare, a tali meschini, alcuna soddisfazione… Grana materiale da arginare e spesucce da contenere specie se il conticino è più rosso di un gamberino. Un discorso mal interpretato solleverà polveroni ma, quasi subito, un chiarimento, attenuerà asti e tensioni.