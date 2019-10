Questione parcheggi a Finale, il sindaco Frascherelli replica alla minoranza: "Superficiali e poco lungimiranti"

Non si è fatta attendere la risposta del primo cittadino di Finale Ligure, Ugo Frascherelli, ai dubbi e le perplessità sollevate ieri dal gruppo di minoranza "Le Persone al Centro" sulla nuova sistemazione dei parcheggi nel centro di Finalmarina.

“I posti auto aumentano di 2/3 unità rispetto alla situazione precedente, grazie alla razionalizzazione di tutti gli spazi, la creazione di un blocco carico-scarico molto più comodo perché più ampio e profondo rispetto a prima, la sistemazione dei livelli dove abbiamo eliminato le isole interrate (per la gioia di tutti i residenti abituati alla puzza del passato)"

Continua poi Frascherelli: "Insomma, non comprendiamo le osservazioni di parte della minoranza, tra l’altro con il cantiere ancora in corso. Proprio quella minoranza che in passato, nelle fasi di progettazione di Piazza Vittorio Emanuele, pensava ad un passaggio carrabile tra Arco e Piazza ed addirittura ad una rivisitazione della balaustra in pietra del finale, uno dei nostri simboli".

"Oggi il nostro intervento continua nell'ottica della massima dignità da restituire alla piazza ed al lungomare, un lungomare da troppi anni lasciato senza alcun tipo di intervento (anche da parte di questa minoranza) ed oggi nuovamente al centro dell'agenda politica dell'Amministrazione con due diversi cantieri che da levante e ponente avanzano per definirsi a lotti nel prossimo futuro. Spiace che la politica dell'opposizione sia sterile e non troppo vicina alla realtà, noi pensiamo a lavorare per la città" conclude il Sindaco.