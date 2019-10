Tpl, la Provincia revoca la gara: via libera all'affidamento in house

Il no ai privati è definitivo, Tpl come auspicato da mesi da parte dei sindaci e dai sindacati, rimane in mano all'azienda.

"Oggi abbiamo formalmente revocato la gara che venne bandita nel dicembre 2017 con riferimento al trasporto di servizio pubblico, argomento altrettanto fondamentale e strategico della nostra TPL - spiega il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri - siamo in contatto sinergico con il CdA e con la presidente Sacone per dare seguito a tutti gli importanti adempimenti che devono essere compiuti da qui alla fine dell'anno per poter mirare a quello che è l'obiettivo dell'amministrazione: conservare la gestione in house del servizio pubblico di trasporto con la nostra società. Oggi abbiamo assunto questa importante delibera, la Provincia ha messo la sua disponibilità e le sue energie per modificare lo statuto di TPL che deve essere adeguato alla normativa Madia e per l'house e a questo stiamo lavorando con assoluta priorità".