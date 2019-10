Vado Ligure: l'allerta gialla "dimezza" il "CNA Day - Artigiani in Piazza" previsto per sabato 19 ottobre

Importante comunicazione della CNA Savona in merito all'evento "CNA Day - Artigiani in Piazza" previsto per sabato 19 ottobre a Vado Ligure, in Piazza San Giovanni Battista (Piazza del Comune).

"Si informa che, a causa del deteriorarsi delle condizioni meteo, il programma previsto verrà svolto interamente al mattino e che l’evento avrà termine alle ore 14.00. L’emissione di un’eventuale allerta arancione comporterà invece l’annullamento dello stesso a data da destinarsi".

L'inizio della manifestazione è previsto per le ore 10.00 con il saluto del sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano e quello del presidente di CNA Savona Paola Freccero.