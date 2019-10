Albenga, l'amministrazione comunale rinnova il cordoglio per la triste scomparsa di Graziella Onorato

"L’amministrazione comunale di Albenga - spiega in una nota - rinnova il cordoglio per la triste scomparsa di Graziella Onorato. Ieri tutta la città si è stretta intorno alla famiglia partecipando al suo dolore nel ricordo di questa grande donna così discreta e al contempo importante così come lo è stato il marito Angelo Viveri sindaco indimenticato di Albenga".

"Con l’occasione si comunica che per ragioni indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione il manifesto funebre è stato pubblicato con un errore di impaginazione - conclude - L’amministrazione rinnova le più sentite condoglianze alla famiglia ed in particolare alla figlia Paola".