Albenga: scatta l'orario invernale per lo IAT

Lo IAT di Albenga, sito nella Torre del Palazzo Vecchio comunale e gestito dalla cooperativa Arcadia, ha ottenuto ottimi risultati ed un grande apprezzamento sia da parte dell'Amministrazione che, sopratutto, da parte degli utenti.

I dati parlano chiaro e vedono da aprile a settembre 8.270 accessi di cui il 34% di stranieri (provenienti da 35 nazioni e tutti e cinque i continenti).

Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre TOTALI Accessi Totali 891 1399 871 1612 1630 1464 8270 Stranieri percentuale 246 27% 323 23% 393 45% 785 49% 689 42% 399 34% 2835





Afferma il Vicesindaco Alberto Passino: "Siamo molto soddisfatti dell'esperienza portata a termine con la Cooperativa ed abbiamo ottenuto ottimi riscontri anche da parte degli utenti.

Adesso ci apprestiamo alla stagione autunnale/invernale che vedrà lo IAT aperto con altri orari. Il nostro impegno, comunque, è stato quello di garantire l'apertura 7 giorni su 7 anche nel periodo delle festività di dicembre, in questo modo potremo dare un risposta ai turisti che verranno a trascorrere qualche giorno nella nostra bella Albenga".

Il Sindaco Riccardo Tomatis sottolinea: "Sono molto soddisfatto del lavoro svolto in collaborazione tra assessorato al turismo e cultura e CLT, coordinate egregiamente dal vicesindaco con delega al turismo Passino. Grazie alle sinergie che si sono trovate sul territorio abbiamo ottenuto grandi risultati e anche in futuro si potrà investire per migliorare sempre di più la promozione del nostro territorio che ha ancora tanto da far conoscere. Già oggi Albenga è una città anche turistica."

ORARIO INVERNALE:

Lunedì: 9,30 - 13,00

Martedì: 9,30 - 13,00 e 14,30 - 18,00

Mercoledì: 9,30 - 13,00

Giovedì: 9,30 - 13,00 e 14,30 - 18,00

Venerdì: 9,30 - 13,00

Sabato: 9,30 - 12,30 e 15,00 - 18,00