Cairo, il sindaco Lambertini fa chiarezza: "Prescrizioni su Italiana Coke attualmente in vigore" (VIDEO)

Sospensione delle prescrizioni ambientali previste nel provvedimento AIA rilasciato ad Italiana Coke. Il sindaco di Cairo Montenotte fa chiarezza e replica ai consiglieri dei gruppi di minoranza che nei giorni scorsi, oltre a presentare un'interrogazione (LEGGI QUI), si erano dichiarati stupiti da questa notizia.

"Su questo argomento ritengo necessario fare chiarezza - commenta il primo cittadino Lambertini - Le prescrizioni attualmente sono in vigore (lo sono dal 2010 ndr) e garantiscono tranquillità, sanità e salubrità ai cittadini rispetto alle attività produttive di questa azienda".

"Queste nuove prescrizioni che sono state decise dopo la rivalutazione dell'AIA, in parte, solo su alcuni punti, sono state oggetto di ricorso da parte dell'azienda - prosegue il primo cittadino - Ed è proprio su queste uniche parti che si svolge il contenzioso nella quale la Provincia e quindi anche il Comune di Cairo, si è costituita a favore di queste prescrizioni e contro l'azienda".

"La richiesta di anticipare vuole fare in modo che queste prescrizioni vengano valutate dagli organi giudiziari il più presto possibile. Accorciare i tempi insomma. E non dopo la sospensiva o altri passaggi che allungherebbero i tempi dell'iter. Per questo motivo, la Provincia ha deciso giustamente di sospendere questo ricorso per arrivare al più presto possibile ad una definizione di tale argomento" conclude il sindaco Lambertini.