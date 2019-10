Celle, salta la corrente nel centro storico: intervento di Enel

Due giornate di forte maltempo e in via Aicardi a Celle Ligure un blackout ha fatto saltare l'elettricità mettendo in difficoltà le abitazioni, gli esercizi commerciali e l'ufficio della polizia locale.

Nel centro storico cellese lo scorso martedì e quest'oggi nel centro storico cellese gli abitanti e gli esercenti hanno dovuto far fronte alla problematica che è rientrata alle 12.00 di oggi ma viste le avverse condizioni meteo potrebbe persistere.

Il sindaco di Celle Caterina Mordeglia ha preso contatti con Enel che nel pomeriggio proverà a risolvere la causa dell'irruzione della luce. "Ho provveduto ad inviare a Enel una lettera per sollecitare i problemi, le attività commerciali e cittadini non possono rimanere senza corrente così come la polizia locale" spiega la prima cittadina cellese.