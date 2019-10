Fungaiolo milanese si perde nei boschi di Sassello: ritrovato incolume

Fungaiolo milanese di 62 anni decide nonostante il maltempo e l'allerta meteo di andare in cerca di prelibatezze nei boschi di Sassello e si perde. L'uomo ha personalmente contattato i Vigili del Fuoco da un'area nella quale prendeva il segnale telefonico ma non la banda del 4G di Internet, per cui non era possibile attivare il Gps.

Durante le lunghe ore di ricerca l'uomo è rimasto sempre vigile e cosciente e ha mantenuto il contatto telefonico con i suoi soccorritori, dopodiché è stato ritrovato nel tardo pomeriggio, infreddolito e spaventato ma sano e salvo.