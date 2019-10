Incidente in autostrada A10 nei pressi del casello di Varazze. Un uomo è stato estratto dalle lamiere del proprio veicolo dai Vigili del Fuoco ed è stato trasportato per accertamenti al San Paolo di Savona dai militi della Croce Rosa di Celle.

Le sue condizioni al momento non appaiono gravi. L'uomo è giunto in ospedale in codice giallo.