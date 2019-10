Loano, la strada per Verzi danneggiata dal maltempo: disposta dal Comune la chiusura di una corsia

L'amministrazione comunale di Loano, in accordo con il comando di polizia locale, ha disposto la chiusura parziale (con istituzione di senso unico alternato) della strada che conduce alla frazione di Verzi.

Sul posto sono subito intervenuti il sindaco Luigi Pignocca, il consigliere comunale delegato alla protezione civile Luana Isella, i volontari del gruppo intercomunale di protezione civile di Boissano, Toirano e Loano, gli agenti della polizia municipale ed i tecnici del Comune.

Le cause del cedimento del manto stradale sono in corso di accertamento. Sono in corso, da parte dei tecnici, ulteriori valutazioni volte a verificare le condizioni della rete di sottoservizi della zona.