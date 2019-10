Maltempo: albero crolla sulla Provinciale 11 a Plodio

Caduta una pianta sulla strada provinciale n.11, all’altezza di un tornante. Lo comunica il sindaco di Plodio Gabriele Badano.

“La sede stradale è stata liberata in pochi minuti grazie l’intervento immediato di Matteo aiutato da Manuel e Luca”. Sul posto anche il primo cittadino Badano.

“Continua a mancare l'energia elettrica. Ho avvertito la sala operativa, mi è stato detto che una squadra tecnica di Cairo è alla ricerca del guasto. Questa situazione non è tollerabile. Quando piove, anche poco, siamo in emergenza. Enel deve svolgere la corretta manutenzione, visto che paghiamo. Non deve intervenire solo in circostanze estreme” conclude il sindaco Badano.