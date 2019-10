Tutta Borghetto Santo Spirito piange il ristoratore Pino Mammana

Borghetto Santo Spirito piange la scomparsa di Pino Mammana, persona di indiscusso talento nel campo della ristorazione.

Recentemente era il "Patron" del ristorante Ca' da Manin, ma in passato aveva gestito anche il bar del Comune e numerose altre attività nel comprensorio Borghettino/Loanese e relativo entroterra. Aveva 61 anni.

Così lo ricorda il sindaco Giancarlo Canepa su Facebook: "Persona di rara umanità e simpatia, era entrato nei cuori dei dipendenti dell’Ente che lo ricordano con grande affetto".

Per chi desiderasse porgere a Pino l'ultimo saluto, per volontà dei familiari non ci sarà rito funebre, ma il Sacro Rosario sarà recitato domani sera, domenica 20 ottobre, alle 18 nell'oratorio di San Giuseppe a Borghetto Santo Spirito.