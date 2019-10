A Savona il maltempo non frena i "Giovani per la Scienza"

La minaccia dell'allerta meteo non frena i "Giovani per la Scienza": dopo l'inaugurazione sulla fortezza del Priamar a Savona, svoltasi il 16 ottobre, in questo sabato piovoso i numeri registrati in termini di presenze sono stati a dir poco eccellenti.

Per questo motivo anche domani, con orario 9-13:30 e 15-18:30, nonostante lo status di allerta arancione, le sale del monumento savonese che ospitano l'evento saranno aperte e accessibili.

La manifestazione, che comprende ben 17 esperimenti dedicati alla tavola periodica degli elementi, sarà aperta fino al 23 ottobre.