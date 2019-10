Sperando che il tempo sia clemente, sono ancora molti gli appuntamenti in programma in questo penultimo weekend di ottobre

Superata la metà di ottobre, sono ancora molti e intressanti gli appuntamenti del fine settimana. Attenzione però: a causa di un meteo decisamente “ballerino” molti degli eventi qui annunciati, in particolar modo quelli all’aperto, potrebbero essere cancellati o rinviati per maltempo.

ALBENGA - Sabato 19 ottobre alle ore 18.00 nella Chiesa di S. Maria in Fontibus (Centro storico di Albenga), per ricordare il I° anniversario della scomparsa della Prof.ssa Alba Boragni, sarà organizzato un concerto di musiche sacre con ingresso gratuito. Il concerto vedrà impegnato il quartetto vocale “a cappella” Sesquialtera, proveniente dalla Provincia di Varese, che i Soci dell’Associazione Rossini conoscono bene perché già impegnato con successo al Teatro Nuovo di Valleggia nella stagione 2015/16, con un concerto di musiche profane.

BORGHETTO SANTO SPIRITO - Sabato 19 e domenica 20 ottobre weekend conclusivo del Garden Festival d’Autunno, l’evento promosso in tutta Italia da AICG (Associazione Italiana Centri Giardinaggio) e che in provincia di Savona si sta svolgendo da Top Garden – Floricoltura vivai Michelini a Borghetto Santo Spirito. Per questo ultimo weekend è in programma una grande festa finale con piante, fiori, composizioni autunnali e consigli di giardinaggio.

COGOLETO – Ricordiamo che le previsioni meteorologiche del prossimo fine settimana modificano i progetti del Mercato Riviera delle Palme, che aveva in programma domenica 20 la tappa di Cogoleto, una delle più apprezzate ed attese dal pubblico. Gli ambulanti saranno così pronti ad offrire i loro prodotti, una perfetta sintesi di qualità, assortimento ed offerte che vanno dall'abbigliamento alla gastronomia nello stesso scenario avveniristico del lungomare di Cogoleto domenica 27 e vi aspettano numerosi per godervi una vera e propria giornata di shopping a cielo aperto.

FINALE LIGURE (GORRA) - Torna anche quest'anno, domenica 20 ottobre a Finale Ligure in frazione Gorra, la tradizionale festa dedicata alla Madonna del Rosario, evento organizzato dal Gruppo Alpini di Finale Ligure, dagli "Amici delle Tradizioni" e dalla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo. Il programma della giornata prevede la Santa Messa alle ore 15.30, celebrata dal Canonico Don Giovanni Grasso, parroco di Gorra, e a seguire la processione con la statua e la reliquia della Madonna del Rosario dalla chiesa parrocchiale alla cappella dell'Annunziata e ritorno. Al termine, si terrà la tradizionale castagnata con offerta libera, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Parrocchia.

LOANO - Una cena benefica per aiutare il Brasile. L'evento è in programma a Loano, sabato 19 ottobre a partire dalle 20:00, nel salone delle feste della Parrocchia San Pio X in via Bergamo. L'evento è a cura di Projeto Corumbà Onlus, associazione non lucrativa che nel corso della serata spiegherà in che cosa consiste il proprio impegno in alcune tra le zone più povere del Sud del Mondo. Saranno presenti due volontari estremamente attivi: Padre Pasquale Fiorini e Luciene Costa, responsabili del progetti attualmente in atto a Corumbà, che racconteranno il loro lavoro al servizio dei più piccoli e bisognosi, offriranno un quadro della vita in quei luoghi e illustreranno le iniziative per aiutare le famiglie in difficoltà.

PONENTE - Venerdì 18 ottobre l’associazione di appassionati GT Tour Italia si ritroverà ad Alassio per una cena conviviale alla trattoria i Matetti e un pernottamento all’Hotel Savoia. Dopo un tour dell’entroterra ingauno che nella giornata di sabato porterà le “rombanti tedesche” al cospetto dei Borghi più Belli d’Italia di Zuccarello e Castelvecchio di Rocca Barbena e che proseguirà in Val Bormida, tra Calizzano, Bardineto e Osiglia, a Finalborgo sarà dedicato il gran finale di domenica. La gita sulla costa dei “porschisti” infatti li porterà a conoscere Albenga e Ceriale, Borghetto Santo Spirito e Loano, Pietra Ligure, Borgio e Verezzi, fino appunto alla conclusione a Finalborgo. Qui i gioielli della tecnologia tedesca faranno bella mostra delle loro forme sinuose in piazza di Porta Testa, ma il ricco programma prevede anche le visite ai castelli, al centro storico, al Museo Archeologico del Finale, fino a una festosa conclusione “gastronomica” dal ristorante Invexendu.

SAVONA - Terzo appuntamento sabato 19 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Sacco di Savona con lo spettacolo “Maratona di New York” di Edoardo Erba per la regia di Antonio Tancredi. Protagonisti sul palco saranno Davide Paganini e Massimiliano Caretta.

SAVONA - Non si fermano gli incontri in programma alla libreria Ubik di Corso Italia a Savona, e procederanno domani con altri due scrittori genovesi, Andrea Novelli e Gianpaolo Zarini, che alle 18 presenteranno il romanzo ambientato a Genova "Dare e Avere. Un'indagine dell'investigatore Michele Astengo".

SAVONA - Nell’ambito degli eventi per celebrare il 95° anniversario dalla fondazione, l’A Campanassa, sabato 19 ottobre 2019 alle ore 18,30 in Savona alla Torre del Brandale, nella Sala dell’Anziania, presenta il Prof. Ezio Flammia (pittore, scultore, scenografo, restauratore, Maestro della Cartapesta, Storico dell’Arte della Cartapesta) che ci propone alcune riflessioni, sul tema: Carta e Cartapesta - Una conversazione sulla creatività della mano (pensando a Renzo Mantero).

TESTICO - Il 19 e 20 ottobre presso l' Oratorio di Sant'Antonio Abate a Testico, con orario 9-12/ 15-18, si terrà una mostra di fotografie d'epoca originali relative ad un lungo periodo tra l'ottocento e il novecento del secolo scorso, tratte dall'archivio del professor Riccardo Aicardi. Alla mostra, organizzata dall'Amministrazione Comunale, si unisce una votazione popolare per la selezione di 13 fotografie che saranno pubblicate sul calendario di Testico del 2020.