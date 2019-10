Savona, alta velocità in via Cimarosa, Marco Ravera (Rete a Sinistra): "Posizionare due dossi sarebbe la soluzione migliore"

Auto che sfrecciano ad alta velocità e il rischio che si verifichino incidenti in quel tratto mettendo a rischio l'incolumità dei pedoni.

Il consigliere comunale di Rete a Sinistra Marco Ravera nel prossimo consiglio comunale presenterà un'interpellanza incentrata sulla situazione del traffico di via Cimarosa a Savona.

"Via Cimarosa - spiega Ravera - è una zona di traffico con limitazione massima di 30 km/h, limite che non viene rispettato nonostante si tratti di una via corta e senza sbocchi e soprattutto d'estate vista la presenza degli stabilimenti balneari e dei giardini del Prolungamento a mare è frequentata da molte persone, soprattutto bambini che spesso utilizzano anche la bicicletta".

Una soluzione potrebbe essere trovata con il posizionamento di un paio di dossi: "Potrebbero essere un deterrente al superamento della velocità limitata prevista per via Cimarosa stessa, con un intervento dunque che non costituisce una spesa particolarmente onerosa per l'amministrazione comunale" specifica il consigliere comunale di Rete a Sinistra.