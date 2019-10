Allerta meteo: Urbe e Sassello in accordo con ATA rinviano la raccolta rifiuti

Annuncio del Comune di Urbe attraverso la propria pagina istituzionale: "A seguito dell'allerta rossa diramata fino alle 15 di domani, con previsioni di precipitazioni veramente pesanti per la nostra zona, oltre alla chiusura obbligatoria delle scuole, in accordo con ATA e con il comune di Sassello, abbiamo deciso di rimandare la raccolta dell'indifferenziata, prevista per domani, a giornata successiva che vi verrà comunicata al più presto. Invitiamo pertanto l'utenza a non conferire stasera o domattina i rifiuti sia per il porta a porta sia nelle casette".