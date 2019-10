"I bambini non si toccano": il 23 novembre a Pietra Ligure un nuovo appuntamento

A pochi giorni dall'evento svoltosi in Piazza Vecchia a Pietra Ligure (leggi QUI), il movimento "Più Italia" annuncia un nuovo appuntamento con "I bambini non si toccano": sabato 23 novembre, alle ore 10.00, sarà ancora la Piazza Vecchia lo scenario dell'incontro organizzato da un gruppo di mamme "ingiustamente private dei loro figli" (così si legge sulla locandina dell'evento ndr) e dall'associazione guidata dal presidente Fabrizio Pignalberi.

"Siamo qui per dire che i bambini non si toccano ma anche per dire il modo in cui operano per togliere questi bambini, che è assurdo - aveva dichiarato proprio Pignalberi nel corso dell'evento svoltosi il 18 ottobre scorso - noi siamo a Pietra Ligure per questa sospetta sottrazione illecita, di cui possiamo dire che in malo modo hanno sottratto un bambino che ho preso a cuore e per cui voglio portare luce in questa storia: non può una mamma essere chiusa in una stanza di 4mq con l'inganno e sentirsi dire 'suo figlio non torna da lei'. É una cosa grave e atroce, il mio appello è che il giudice del tribunale dei minori e le assistenti sociali possano prendere in mano questo fascicolo e controllarlo attentamente, controllando anche le perizie che sono uscite tutte positive per la mamma. Mi sembra veramente assurdo che una mamma che oggi lavora come operatrice in un centro anziani debba privarsi dei bambini: come fa a non essere attendibile avendo una grossa responsabilità nella struttura in cui lavora?".

Il caso a cui fa riferimento Pignalberi riguarda l'affido di un bimbo al padre, condannato precedentemente per violenze domestiche, anziché alla madre che, pur lavorando con disabili e anziani, non sarebbe ritenuta in grado di badare al figlio (leggi QUI).





"Il minore è stato dato in affidamento ad un papà che ha maltrattato il bambino, anche durante la gravidanza: mi sembra assurdo - aveva proseguito il presidente nazionale di Più Italia - ci sono delle pendenze aperte, credo che il giudice debba obbligatoriamente prendere informazioni dalla procura per dare luce a questa vicenda".

"I bambini non si toccano", una volta annunciato, aveva sin da subito smosso l'opinione pubblica, oggi come non mai sensibile al tema della sottrazione illecita di minori: argomento tristemente legato all'ormai noto caso Bibbiano, località in provincia di Reggio Emilia al centro di un'inchiesta che da tempo sta occupando le pagine della cronaca nazionale.

Proprio l'accostamento di Pietra Ligure ad una vicenda simile a quella del paese emiliano, aveva provocato una presa di posizione piuttosto netta da parte del sindaco pietrese Luigi De Vincenzi che, attraverso una comunicazione ufficiale, aveva dichiarato: "L'amministrazione comunale, al fine di tutelare l'immagine del paese, del Comune e degli operatori, si riserva di dare mandato ai propri legali di avviare le azioni opportune nelle competenti sedi nei confronti di chi abbia associato il nome di Pietra Ligure ad altri fatti verificatisi in altri luoghi e di chi abbia utilizzato tale collegamento improprio a fini strumentali, siano essi privati, associazioni o media".