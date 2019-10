Temporali in Val Bormida. Arpal segnala forti precipitazioni in corso in Val Bormida (aggiornamento ore 18.30).

A Montenotte Inferiore sono caduti 72 mm nell’ultima ora.

Anche a seguito di questo rovescio, il Bormida a Ferrania sta salendo di circa 20 centimetri in 5 minuti, puntando al secondo livello di guardia. “Prestare massima attenzione nella zona dei rovesci più intensi” consigliamo da Arpal.