Maltempo: allagamenti a Savona, chiusa al traffico via Grassi

Diversi allagamenti dovuti all'imponente afflusso di acque piovane nei canali di scolo si sono verificati nelle ultime ore a Savona, nelle zone centrali della città dove in questi minuti è attivo un presidio di Polizia Municipale e Protezione Civile, oltre agli uomini del Consorzio di Depurazione delle acque, gestore della rete idrica e fognaria.

Interessate in particolar modo via Guidobono, via Busserio e via Grassi, quest'ultima chiusa al traffico dalle autorità, dove pare che un tombino ostruito abbia creato qualche disagio.

Preoccupanti anche le condizioni del torrente Letimbro in località Santuario, col livello delle acque che ha praticamente raggiunto la strada.