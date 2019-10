Meteo in peggioramento: si va verso l'allerta rossa?

Si prevede un possibile annuncio da parte dell'Arpal nella tarda mattinata di oggi, che non solo prorogherebbe lo stato di allerta meteo fino a lunedì, ma addirittura potrebbe innalzarne il livello fino al rosso in alcune zone della Liguria.

Questo è quanto annuncia il sito di previsioni meteorivieraligure.it

Nel quadro presentato dagli analisti del sito si legge:

"Dopo le abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi ed i violenti nubifragi che hanno colpito la Liguria, dall’Imperiese al Genovesato, non si esclude una rettifica con proroga dell’Allerta meteo per le prossime ore e per la giornata di domani, Lunedì 21 Ottobre.

Nelle ultime 24-48 ore sono caduti quantitativi anche ingenti, con cumulate anche significative ad iniziare dal ponente genovese e nell’entroterra imperiese. Piogge copiose stanno interessando nelle ultime ore anche il Savonese e il suo relativo entroterra.

Ci ritroviamo di fronte ad una quadro decisamente più critico rispetto alla previsione: la saturazione dei terreni è ormai prossima ai livelli massimi, non solo sul Genovesato ma anche sui settori di ponente. Già durante i nubifragi delle scorse ore, l’effetto dilavamento è stato notevole, con rispettive risposte improvvise anche dei bacini idrologici medio-piccoli.

Ricordiamo che la “fase clou” di questo peggioramento dovrebbe giungere nella prossima notte, con notevoli precipitazioni a carattere di nubifragio, in estensione dal Savonese al Genovese. Questa sarà la fase più critica di queste lunghe giornate di maltempo".