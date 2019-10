Una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dalla sede operativa di Savona, con due mezzi, è intervenuta per sgomberare una strada di Cadibona, frazione di Quiliano, da un episodio franoso legato alle ingenti precipitazioni.

Lo smottamento si è verificato in via Capanne, nel tardo pomeriggio di oggi. L'intervento si è compiuto in tempi relativamente brevi. Si invitano le persone in transito alla prudenza.