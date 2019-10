Regione Liguria: annullata la presentazione del progetto "F.Or.T.I."

In considerazione dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, è ANNULLATA e rinviata a data da stabilire la conferenza stampa che era stata convocata per domani, lunedì 21 ottobre alle ore 13 nella Sala Trasparenza di Regione Liguria per la presentazione dei risultati del progetto F.Or.T.I. (Formazione e Orientamento per Traguardare l'Inclusione).