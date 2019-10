Siamo esseri umani o colonie di batteri? È difficile immaginare quanti “ospiti” abbiamo dentro di noi

Cari lettori di Savona News, oggi ho assistito ad una interessantissima relazione di un microbiologo dell’Università di Casablanca e voglio raccontarvi qualcosa di importante.

Inizio con un po’ di numeri:

· Sapete quante cellule compongono il nostro corpo? È un numero grosso: 10 seguito da 12 zeri!

E sapete quanti batteri vivono nel/sul nostro corpo?

· 10 seguito da 13 zeri! Se volessimo essere pignoli sarebbe più giusto dire che, ciascuno di noi, è una “colonia di batteri” che “porta in giro” un individuo…

Pensate che, sul cuoio capelluto, ne abbiamo circa un milione per centimetro quadrato e 10 milioni (sempre per centimetro quadrato di pelle) li abbiamo sotto le ascelle!

Nell’intestino abbiamo addirittura dei chili di batteri e, in bocca, ne abbiamo 20 grammi! Il posto dove ne abbiamo di meno (“solo” da 100 a 1000 per centimetro quadrato) sono le mani; sapete perché? perché ce le laviamo sovente!

Non vorrei spaventarvi ma, al contrario, rassicurarvi: tutti questi batteri sono importantissimi per la nostra vita e vivono in simbiosi con noi (cioè noi siamo utili a loro quanto loro lo sono per noi).

Ma allora perché i batteri ci causano delle malattie?

Occorre chiarire che i batteri “patogeni” (cioè quelli capaci di causarci delle malattie) sono una piccola parte e sono normalmente presenti nel nostro corpo.

Ma allora (direte voi ancora voi) perché non siamo sempre ammalati?

· La risposta è semplice: per causarci una malattia i batteri patogeni devono essere sopra una certa quantità e solo allora si coordinano, con appositi segnali chimici, attivano determinati geni e diventano pericolosi (talvolta producendo delle tossine che creano direttamente un danno al nostro corpo).

E (direte sempre voi, “curiosoni”), quando è che superano questo numero che li rende pericolosi?

· La causa è una “perdita dell’equilibrio” tra i batteri utili e quelli dannosi, per cui questi ultimi, magari per la diminuzione di batteri “buoni”, trovano spazio e iniziano a moltiplicarsi fino a raggiungere quella “massa critica” che impedisce alle nostre difese di combatterli efficacemente e, così, inizia la malattia.

In bocca sono presenti moltissime tipologie: pensate che nei canali di un dente non più vivo (e non ancora curato) ci sono 20 generi diversi e fino a 70 specie differenti di batteri!

In una bocca trascurata tendono a moltiplicarsi e causare le malattie della bocca: carie e parodontite.

Cosa possiamo fare per “tenerli sotto controllo” e restare con una bocca sana?

· Semplice: avere una buona igiene orale: ogni volta che spazzoliamo i denti (e passiamo il filo negli spazi interdentali…) andiamo ad abbattere la quantità di batteri presenti, facendo si che ricomincino “da capo” a moltiplicarsi per cercare di raggiungere la “massa critica” capace di crearci danno.

Pensateci quando prendete in mano lo spazzolino: in quel momento state “impugnando un’arma potentissima” per combattere a favore della vostra salute!

Buona settimana a tutti!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova