A Savona tre mesi di "Capolavori d'impresa": opere dell'ingegno, del lavoro e dell'industria che raccontano il passato ed il futuro della nostra provincia

Non sono dipinti, non sono sculture o architetture: ma sono oggetti, prodotti o minuscoli dettagli che hanno fatto la storia ed il successo di tante aziende del nostro territorio. Per la prima volta una mostra metterà in cornice prodotti, ingranaggi, brevetti come autentici capolavori del nostro tempo. Per la prima volta in mostra saranno le imprese di eccellenza del nostro territorio, con il loro plusvalore di storia, esperienza, qualità e innovazione.

La mostra "Capolavori d'impresa" nelle sale mostre temporanee al primo piano inaugura venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 17 nell'atrio di Palazzo Gavotti. È curata da Monica Brandi ed è promossa dall'Associazione Visioni in collaborazione con l'agenzia di comunicazione Punto a Capo, il Museo della Ceramica di Savona e i Musei Civici Savona. L'iniziativa ha ricevuto il contributo di Fondazione De Mari e Camera di Commercio Riviere di Liguria, è patrocinata da Regione Liguria, Unione Industriali Savona, Camera di Commercio, Ports of Genoa, Comune di Savona, Comune di Vado Ligure, di Quiliano, di Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Cairo Montenotte e numerose altre istituzioni del territorio come Università di Genova, Provveditorato agli studi, Auser Savona, Associazione Giovani per la Scienza, BNI, Cgil, Cisl e Uil, Parco Tecnologico Valbormida.