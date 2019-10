Cairo, adeguamento norme antincendio per la scuola primaria "Mazzini": aggiudicati i lavori

Aggiudicati i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi ed altre opere di messa in sicurezza presso la scuola primaria "G. Mazzini" situata in via Artisi a Cairo Montenotte.

I lavori sono stati affidati alle ditte F.lli Baratella Srl (mandataria con sede in Settimo Torinese) e F.lli Paonessa Srl (mandante con sede a Torino) per un importo pari a 124.456,08 euro oltre 10.302,64 euro di oneri si sicurezza. Per un totale complessivo pari ad 134.767,72 euro oltre oneri Iva di legge (ribasso 27,820%).

Gli interventi previsti sono quelli di seguito riassunti:

IMPIANTI

1) realizzazione impianto fisso ad idranti con allaccio all'acquedotto pubblico; 2) realizzazione impianti di spegnimento automatici a gas inerti nei locali archivi del piano seminterrato; 3) potenziamento dell'illuminazione di sicurezza, sostituzione corpi illuminanti, adeguamento quadri elettrici; 4) installazione di rivelatori di incendio nei locali a rischio specifico.

OPERE EDILI

1) compartimentazioni antincendio nei locali a rischio specifico; 2) scavi e ripristini perle condotte antincendio ed elettriche; 3) installazione di porte tagliafuoco; 4) ripristini del cornicione e delle relative scossaline in acciaio inox.

Per l’esecuzione dei lavori sono previste due consegne frazionate in corrispondenza delle quali è previsto un termine di esecuzione: parte 1°: esecuzione delle opere esterne, rete idranti esterna, locali archive, piano seminterrato, locali della banda musicale, vano scala ex alloggio custode. Durata 90 gg; parte 2°: esecuzione di tutte le rimanenti lavorazioni (opere interne ai locali scolastici). Durata 60 gg. Le opere dovranno essere eseguite con decorrenza giugno 2020 al termine dell’attività scolastica.