"Il Borgo dei Borghi": Laigueglia si piazza al quarto posto

Si è conclusa con un ottimo quarto posto per Laigueglia la partecipazione alla trasmissione “Il Borgo dei Borghi”, andata in onda ieri in prima serata su Rai3.

Laigueglia, che ha rappresentato per l’occasione la Liguria, ha superato ben due selezioni prima di arrivare nell’elenco dei quattro borghi finalisti, i cui nomi sono stati svelati solo in tarda serata al termine di una nuova votazione, effettuata in diretta mentre tutti gli amici simpatizzanti del Borgo tifavano con l’entusiasmo di un pubblico da stadio. Abitanti ma anche i turisti, essendo Laigueglia meta frequentatissima di visitatori durante tutto l’anno, organizzati per seguire la serata chi nelle proprie case chi nei bar.

L’Amministrazione Comunale è molto soddisfatta: sia per la visibilità che Laigueglia ha avuto in tutta Italia, mettendo in mostra in una bellissima vetrina televisiva il suo meraviglioso paesaggio, il suo mare e il suo centro storico con numerosi monumenti; sia perché un folto pubblico le ha tributato grande affetto e splendidi apprezzamenti.

Un ringraziamento particolare dell’Amministrazione ai ragazzi di Laigueglia Marta Scarini e Luca Puliga che hanno partecipato alla realizzazione del video in gara e hanno rappresentato Laigueglia e la Liguria durante la diretta televisiva, protagonisti anche di simpatiche gag.

Un ringraziamento a tutti i figuranti apparsi nel video di Laigueglia: persone del Borgo e non che ne hanno rappresentato l’anima e la vita quotidiana, la Parrocchia di san Matteo e le Associazioni culturali.

Grazie di cuore a tutti e viva Laigueglia, un “Borgo dei Borghi” 2019 tra i più belli d’Italia.