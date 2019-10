"Mare salute": nasce sulle coste di Laigueglia una tesi sui benefici della marcia acquatica e della "seawellness".

La tesi, incentrata sui benefici dell’attività fisica in mare, nello specifico prende in esame un gruppo di marciatori acquatici laiguegliesi, guidati da Massimo Cogliati, ai quali è stato applicato un protocollo di attività fisica adattata, dal 6 maggio al 5 ottobre 2019, con sedute della durata di circa 1 ora, per due volte alla settimana. La Slide water walking è un’attività sportiva fisica-aerobica, sviluppata nel 2005 da Thomas Wallyn, che si colloca tra l’Escursionismo marino ed il Fitness e si caratterizza per un pattern di movimento specifico, nel quale viene coinvolta la globalità del corpo mediante uno spostamento dello stesso, immerso nell’acqua marina fino all’altezza dello sterno.

L’attività di ricerca sperimentale ha messo in evidenza, attraverso uno studio bibliografico significativo, tutti i benefici derivanti dall’attività outdoor sommati alle proprietà terapeutiche dell’acqua di mare. Il gruppo, oggetto di studio,testato attraverso alcune scale di valutazione, ha confermato come la marcia acquatica agisca in modo significativo sulle problematiche cardiovascolari, muscolo-scheletriche, respiratorie e dell’umore, migliorandola qualità della vita sia sotto l’aspetto fisico che psicosociale dei partecipanti all’attivitàfisica-aerobica DELLA LONGE CÔTE.

Lo studio si sofferma anche sugli aspetti turistici che il segmento “remise en forme” applicato SEAWELLNESS può rappresentare per l’economia delle cittadine rivierasche rispetto alla sfida della destagionalizzazione dell’offerta climatico-balneare, soprattutto in quella dedicata al target silver. Un mercato, quello della “Silver Economy”, giudicato tra i più interessanti ed innovativi sotto tutti i punti di vista dei prodotti: dal wellness a quelli finanziari, da quelli immobiliari a quelli previdenziali.

Nelle conclusioni il dottor Acquapendente, specializzato in Scienze e Tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata, pone in evidenza come ci sia la necessità di applicare questa ricerca a pacchetti turistici, al fine di capitalizzare la risorsa mare 365 giorni l’anno e creare i presupposti per una effettiva destagionalizzazione, con ricadute positive sull’occupazione degli addetti al turismo, favorendo al contempo lo sviluppo di nuove professionalità nel campo del remise en forme: dal nutrizionista al chinesiologo, dal fisioterapista al laureato magistrale in scienze motorie.