Pallavolo Carcare, la grafica della nuova divisa per la prima squadra femminile realizzata dall'artista Monica Porro (FOTO)

Un nuovo progetto per Monica Porro. L'artista valbormidese infatti, ha disegnato la grafica per la nuova divisa della prima squadra femminile dell'A.S.D. Pallavolo Carcare.

"Adesso non ricorso bene. Credo fosse la fine di agosto o l'inizio di settembre, quando il presidente Michele Lorenzo mi ha contattata per chiedermi se ero disponibile a realizzare un disegno per la squadra femminile che nel campionato 2019/2020, appena iniziato, milita in serie B2 - spiega alla nostra redazione Monica Porro - Ovviamente ho accettato con molto piacere e mi sono messa subito all'opera. Mi stuzzicava l'idea di progettare qualcosa di diverso e che fosse più grafico che pittorico, ma che mi permettesse comunque di lavorare di fantasia".

"Per prima cosa - prosegue - ho pensato al concept. Non volevo realizzare solo un bel disegno, ma qualcosa che avesse senso. Quindi, ho pensato a delle fiamme rosse che danzano verso il cielo. Eleganti e forti. Avevo in mente un'immagine potente e allo stesso tempo elegante. Poi sono passata dalle bozze a mano libera alla grafica a computer. Il tutto seguendo i suggerimenti ricevuti dalla dirigenza. Ed ecco il progetto finale e le divise stampate".

"Sono molto orgogliosa di aver dato il mio contributo alla realizzazione delle nuove divise per la squadra femminile e felice di aver potuto sostenere col mio lavoro questo gruppo sportivo meritevole" conclude l'artista Porro.

"Abbiamo intrapreso un percorso di rinnovamento della Pallavolo Carcare che passa attraverso vari aspetti, tra cui quello di dotare le nostre ragazze di una nuova divisa moderna. Un gesto meritato per l'impegno profuso e per aver portato in alto, sportivamente parlando il nome di Carcare" commenta il presidente dell'A.S.D. Pallavolo Carcare Lorenzo Michele.

Uniformi innovative e personalizzate (fatte trovare alle giocatrici nello spogliatoio come sorpresa) che consentiranno alle atlete valbormidesi di confrontarsi con le realtà del nord Italia. Il tutto è stato reso possibile grazie alla partnership con due attività produttive del territorio locale.

"Vitrum & Glass e Quidam hanno accolto con entusiasmo la nostra idea, patrocinando le divise. A loro va il nostro sentito ringraziamento" conclude il presidente Michele Lorenzo.

Per la fredda cronaca, l'esordio con le nuove divise è stato positivo. Infatti, nella prima partita del campionato di B2, le ragazze della Pallavolo Carcare hanno superato per 3-0 la compagine torinese del Piossasco Volley. Anche le 250 persone assiepate sugli spalti hanno apprezzato le nuove uniformi.