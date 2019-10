Proseguono i lavori di asfaltatura "in notturna" a Pietra Ligure

Nella notte fra lunedì 21 e martedì 22 ottobre, proseguiranno i lavori di asfaltatura della S.S. Aurelia, nel tratto che va dal distributore Eni all’innesto con la rotatoria che porta all’autostrada.

Come operato in precedenza, visto l’ubicazione in pieno centro cittadino dell’arteria stradale interessata, i lavori di asfaltatura dei tratti ammalorati della carreggiata, che comprendono anche il rifacimento della segnaletica stradale, saranno realizzati da ANAS SpA dalle ore 20.00 di questa sera alle ore 06.00 di domani mattina.

“Terminato sabato scorso l’analogo intervento fra la rotonda “Sati” e il passaggio a livello dei “Boccone” verso Borgio Verezzi, ANAS SpA ha acconsentito a proseguire con la bitumatura di altri ulteriori 300 metri verso ponente. Ancora una volta, perseguendo l’impegno di tutelare la sicurezza di tutti coloro che utilizzano l’Aurelia, siamo riusciti ad interagire positivamente con ANAS SpA che ha risposto favorevolmente alla nostra richiesta di prosecuzione dei lavori – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore ai Lavori pubblici Francesco Amandola - Nuovamente ringraziamo i dirigenti e i funzionari di ANAS SpA che, venendo incontro alle nostre priorità di limitare al massimo i disagi per la cittadinanza, si sono resi disponibili ad effettuare i lavori in orario notturno” concludono De Vincenzi e Amandola.