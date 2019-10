Savona, la fortezza del Priamàr e il Museo Archeologico regolarmente aperti nonostante l'allerta

Oggi, nonostante l'allerta meteo rossa in corso, la Fortezza di Savona sul Priamàr e il "Civico Museo Archeologico e della Città" saranno regolarmente aperti.



"Come un tempo il Priamàr offrì riparo e protezione ai Savonesi che per ben due volte vi fondarono la Città, ancora oggi è uno dei luoghi più sicuri di Savona anche in caso di maltempo. Tutto aperto quindi" commentano dal Civico Museo Archeologico e della Città-Complesso Monumentale del Priamàr.