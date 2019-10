Toirano: in fase di sistemazione il palasport di via Urivei colpito dall'alluvione

Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 il comune di Toirano è stato interessato da una intensa perturbazione, annunciata dal Centro funzionale Arpal-Regione Liguria mediante l'emissione di una Allerta Gialla sabato per poi evolevere in Arancione domenica, che ha portato a misurare anche 58 mm di acqua in un'ora.