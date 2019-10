Tovo San Giacomo, il sindaco Oddo dopo la recente ondata di maltempo: "Due segnalazioni dei cittadini verranno sottoposte a verifiche tecniche"

Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, con un post su Facebook ha voluto informare la cittadinanza sulle condizioni della località della Val Maremola dopo la recente ondata di maltempo:

"Questa mattina l'Ufficio Tecnico Comunale ha iniziato la perlustrazione del territorio di Tovo - spiega via social il primo cittadino - anche a seguito di diverse segnalazioni da parte dei cittadini, al fine di verificare la presenza di eventuali danni causati dalle 3 giornate di pioggia intensa appena trascorse. In particolare verranno sottoposte a verifiche tecniche più approfondite, due segnalazioni: la prima riguarda piazzetta Nari a Bardino Nuovo e l'altra (nella foto allegata) via Giorni nel capoluogo. Infatti da una prima sommaria ricognizione sembrerebbero essersi danneggiate le condutture delle acque bianche, probabilmente esplose a causa della portata e velocità della pioggia".

"Al momento, oltre questi due singoli episodi, non sono emerse altre problematiche importanti - conclude Oddo - alcune strade comunali hanno dei detriti in alcuni tratti e saranno progressivamente pulite dai nostri due operai comunali. Resta il fatto che il terreno è oggi saturo di acqua e quindi non sono da escludere l'emergere di altri danni nei prossimi giorni. Nel frattempo, questa mattina, grazie all'intervento dei tecnici, il Municipio di Tovo San Giacomo non è più isolato e quindi funzionano regolarmente sia i telefoni, sia i collegamenti internet".