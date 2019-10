Anas, limitazioni al transito per il maltempo: chiusa l'Aurelia ad Arenzano

La strada statale 1 “Via Aurelia” è chiusa al traffico all’altezza del km 547,500, in località Pizzo di Arenzano (GE). La chiusura è stata disposta in concomitanza con l’attivazione delle procedure di Protezione Civile per il codice arancione di allerta meteorologica.

