Discarica abusiva ad Orco Feglino, abbandonati a bordo strada alcuni materassi

Il ritrovamento del materiale, che andrebbe smaltito secondo le norme presso il deposito della ditta responsabile dei servizi ecologici, è avvenuto nella serata di sabato in località Bricco da parte di alcune persone che recandosi a casa hanno notato l'insolita presenza di questi ingombranti rifiuti segnalandolo all'amministrazione, che provvederà a smaltirlo secondo norma.

Si tratta dell'ultimo atto incivile, in ordine di tempo ma non sicuramente di importanza, riscontrato sul territorio comunale nell'entroterra finalese: alcune settimane fa, infatti, erano stati rinvenuti alcuni resti di materiale edile in eternit, rimosso e smaltito poi dal comune.