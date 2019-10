Savona, allagamenti in via Guidobono, Santi puntualizza: "I tombini erano puliti, acqua fuoriuscita per la piena del Letimbro"

Un problema legato alla piena del torrente Letimbro e non alla scarsa manutenzione dei tombini.

L'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi ha voluto specificare il principale aspetto che ha portato all'allagamento che si è verificato ieri sera intorno alle 20.30 a Savona in via Guidobono, via Busserio e via Grassi. Le tre vie savonesi si erano ritrovate sotto l'acqua ma la situazione era tornata alla normalità nel giro di circa un'ora grazie all'intervento del Consorzio Depurazione Acque e della polizia locale che aveva provveduto a chiudere via Grassi.

"La rete fognaria purtroppo è antica e accade che quando il canale di scolo scarica tutta l'acqua piovana questa esce dal torrente Letimbro e che quindi quando è in piena non scarica fuori esce dai tombini" spiega Santi che nella settimane scorse aveva fatto svolgere una pulizia del quadrilatero (in via Orazio Grassi, via Guidobono, via XX Settembre, via Belloro).