Arredamento di qualità, intelligente, salvaspazio e made in Italy? Tutto questo è LG Lesmo

Nel design di interni risparmiare spazio e allestire ambienti confortevoli è un criterio basilare, in particolare quando si tratta di arredare contesti abitativi collocati in grandi centri urbani, dove i miniappartamenti sono all’ordine del giorno.

I piccoli appartamenti, per molti, sono l’unica tipologia di abitazione acquistabile nelle zone centrali, in cui il prezzo al metro quadro degli immobili è molto più alto rispetto alle aree periferiche.

Doversi misurare con le sfide imposte dal poco spazio richiede una valutazione delle istanze dei residenti da commisurare alle oggettive limitazioni architettoniche.

I mobili salvaspazio sono l’anima di ogni progetto di questo genere, ma anche in questo ambito vanno fatte delle distinzioni. Una cernita è irrinunciabile per distinguere i tanti operatori che seguono un trend in ascesa dai veri professionisti, quelle aziende che dispongono di un autentico know-how.

È in quest’ultima categoria che si iscrive la storia ultratrentennale di LG Lesmo, azienda specializzata nel campo dell’arredamento trasformabile. La sua produzione include consolle allungabile, tavoli allungabili, sedie pieghevoli , tavoli trasformabili , tavolini trasformabili.

Sono soluzioni intelligenti che permettono di guadagnare spazio in casa. Riflettono una produzione lontana dalle logiche dell’usa-e-getta, proponendosi come articoli, realizzati con i migliori materiali, sviluppati per supportare nel tempo la clientela.

Mobili salvaspazio LG Lesmo: l’arredamento trasformabile che rende funzionale ogni ambiente

Anche in situazioni in cui i metri quadri scarseggiano, i mobili salvaspazio di LG Lesmo consentono di organizzare ambienti abitabili e accoglienti, rispettando il bisogno della massima funzionalità.

Questi risultati sono stati raggiunti grazie alla preparazione e all’esperienza maturata in decenni di impegno aziendale. La storia di LG Lesmo traccia il punto di partenza nel 1988, quando fa il suo ingresso nell’ambito della produzione di arredamenti su misura e progettazione d’interni.

Dobbiamo attendere il 2004 per assistere alla specializzazione della produzione in pochi oggetti che conservano integralmente la qualità e la cura del dettaglio che distinguono l’artigianalità brianzola. Sono oggetti di design che, allo stesso tempo, conquistano l’interesse degli italiani e regalano soddisfazioni a progettisti e produttori.

Il Tavolo Magico è il capofila della produzione. Questo piccolo ed elegante tavolino da salotto, finemente intarsiato, che può trasformarsi in un ampio tavolo da pranzo (fino a quattordici persone), nella sua prima versione del 1988 venne appellato dalla stampa come “il tavolo del futuro”.