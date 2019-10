Funivie al ministero, Pasa (Cgil): "Infrastruttura unica nel suo genere in Europa"

Dopo lo sciopero messo in atto agli inizi della scorsa settimana (leggi tutti i dettagli QUI) ora si avvicina l'incontro al ministero per il "Caso-Funivie".

Lo annuncia Andrea Pasa (Cgil), che spiega: "La convocazione per Funivie è prevista per il 28 ottobre 2019 presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti a Roma. Diventa necessario capire di chi sono le responsabilità ma soprattutto individuare le possibili soluzioni a lungo termine per tutta la filiera delle rinfuse trattandosi anche di infrastruttura strategica per l'ambiente per tutto il territorio Savonese, Ligure e italiano. Ripeto: in un momento come questo, mentre tutti si riempiono la bocca di questione ambientale ed infrastrutturale, questa è l'unica nel suo genere in Europa".