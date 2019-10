Savona, alla Ubik "Viaggiare nello spazio tempo: ragionamenti fra scienza e fantascienza"

“Viaggiare nello spazio tempo: ragionamenti fra scienza e fantascienza”. Martedì 22 ottobre alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, incontro mensile a cura del Prof. Ugo GHIONE Presidente dell’Associazione Astrofili Orione.

Lo facciamo anche se non ce ne rendiamo conto, è molto di più di quello che pensiamo, ma se le distanze interplanetarie sono immense, quelle interstellari -per non parlare di quelle intergalattiche- sono assolutamente difficili da concepire.

Eppure la fisica moderna lascia intravedere la possibilità di viaggi fantascientifici, viaggiando a velocità vicine a quella della luce e sfruttando buchi neri wormhole e la curvatura dell'universo. Scienziati di altissimo livello ci stanno lavorando soprattutto da un punto di vista teorico, ma forse l'importanza dei viaggi nello spazio-tempo è maggiore di quella di raggiungere luoghi lontani, e potrebbe essere la chiave per capire a fondo quello che vediamo dal nostro angolo di universo.