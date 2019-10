Savona, mercoledì 23 ottobre appuntamento con l'Orientagiovani 2019 nella Fortezza del Priamar

"Conoscere, orientarsi e scegliere. Scienza e tecnica: un'idea per il futuro dei giovani, una necessità delle imprese per crescere". Sarà questo il titolo dell'evento locale della XXVI Giornata Nazionale "Orientagiovani" per il 2019, organizzato dal Gruppo Giovani Industriali dell'Unione Industriali di Savona, che si svolgerà mercoledì 23 ottobre 2019 a partire dalle ore 8.30 nella Fortezza del Priamar – Palazzo della Sibilla a Savona.

Quando ci si avvicina a fine anno nelle famiglie si parla di futuro. In questi giorni infatti tanti giovanissimi delle scuole medie stanno discutendo, con genitori, insegnanti ed amici, la strada da percorrere alle superiori mentre i loro colleghi più grandi quelli che nelle superiori frequentano già la quinta classe cominciano ad informarsi per scegliere cosa fare dopo il diploma.

Alcuni decideranno di andare a lavorare, altri di continuare a studiare in un ITS, come quello che c'è a Savona presso il Campus, altri proseguiranno intraprendendo un percorso che li porterà ad iscriversi all'Università, che ci auguriamo sia di natura tecnico scientifica.

Per tutti loro "Orientagiovani" è un'occasione da non perdere per capire quali professionalità cercano le molte imprese della provincia di Savona.

Le aziende cercano in continuazione giovani preparati ed il non sufficiente collegamento tra la domanda e l'offerta formativa è una delle cause che comportano gravi danni sia per i ragazzi, che con scelte non sempre ragionate affronteranno maggiori difficoltà nel trovare lavoro, sia per gli imprenditori e per le aziende che non trovano un numero sufficiente di talenti e professionalità per competere nel mondo.

Le Aziende hanno bisogno di tecnici diplomati e laureati!

È per questo che l’Unione Industriali di Savona, anche quest’anno, ha deciso di organizzare, nell’ambito della XXVI Giornata Nazionale “Orientagiovani” un evento di approfondimento e si impegna a far crescere le vocazioni scientifiche tra i giovani che, per l’occasione, potranno conoscere i progetti e le esigenze di professionalità di alcune delle realtà industriali più importanti della provincia, attraverso le testimonianze dei managers che vi operano.

L'evento, al quale prenderanno parte circa trecento tra studenti e professori provenienti dalla quasi totalità degli istituti superiori del savonese, sarà introdotto e coordinato da Agata Gualco, Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria di Savona: il programma dell'iniziativa prevede i saluti di Dott.ssa Doriana Rodino, assessore Cultura, Musei, Promozione turistica, Campus Universitario, Politiche Giovanili e Pari opportunità del Comune di Savona, di Alessandro Clavarino, dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Savona e di Giuseppe Scarrone, Dirigente sede territoriale di Savona Alfa Liguria - Agenzia Regionale per il lavoro , la formazione e l'accreditamento, seguiti dagli interventi di:

- Luca Tassinari - Direttore del personale di Continental Brakes Italy S.p.A.;

- Stefano Milano - HR Business Partner e Roberta Rabone - Head of HR di APM Terminals Vado Ligure S.p.A.;

- Luca Costelli - HR Manager e Elisa Marraffa - Training & Development Specialist di Bitron S.p.A.;

- Federica Modugno - HR Manager Italy & Spain di Infineum Italia S.r.l.;

- Mattia Noberasco - Amministratore Delegato di Noberasco S.p.A.;

- Raffaella Novaro - HR Generalist del Gruppo Orsero;

- Elena Benetti - Responsabile del personale dello stabilimento di Carcare di Verallia Italia S.p.A.;

attorno alle 11.30, spazio alle domande dei presenti, per arrivare infine alla conclusione dell'incontro.