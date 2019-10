Albenga, maltempo: l’Amministrazione effettua un sopralluogo sul territorio (FOTO)

Nella mattinata odierna il sindaco Riccardo Tomatis, con il Vicesindaco Alberto Passino, l'Assessore Silvia Pelosi e i Consiglieri Raiko Radiuk e Mirco Secco hanno effettuato un sopralluogo sul territorio a seguito dell'ultima ondata di maltempo con i dirigenti e tecnici comunali.

Affermano: "Terminato il sopralluogo e visionate tutte le criticità segnalate, possiamo affermare che fortunatamente non ci sono stati danni importanti a fronte di un evento metereologico così improvviso e violento.

In nessun momento, durante l’ondata di maltempo, si è mai verificata una situazione di pericolo concreto alle persone. Naturalmente ci dispiace per gli imprenditori agricoli che hanno subito danni a causa della violenza delle piogge che si sono riversate sul territorio e dalla rottura di un muro posto ad argine di un rio in via del Cristo. Abbiamo parlato con alcuni di loro che stanno già provvedendo alla segnalazione dei danni anche attraverso il prezioso supporto delle associazioni di categoria”.

“Un ringraziamento – continuano - va alla Protezione Civile e agli uffici comunali che sono intervenuti prontamente rispondendo alle diverse segnalazioni. Il sistema idrologico sul nostro territorio ha retto, ma continueremo a monitorare attentamente la situazione. Alcuni interventi sono già stati effettuati nella mattinata odierna, mentre altri saranno posti in essere nelle prossime ore in regime di somma urgenza, al contempo proseguirà il nostro programma di pulizia di rii e canali”.