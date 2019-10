Regione, l'assessore Giampedrone: "Le allerte meteo si rispettano, si applicano e soprattutto non si discutono! Se poi non succede nulla meglio!"

"Le allerte meteo, di qualsiasi colore e tipologia queste vengano emanate, si rispettano, si applicano e soprattutto non si discutono! Se poi non succede nulla meglio!". Così l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha voluto stigmatizzare, con un post su Facebook, alcune polemiche sorte intorno all'emanazione dell'allerta meteo di questi giorni.

"Le allerte meteo, soprattutto in Liguria (come potete vedere molto chiaramente anche da questo video girato oggi pomeriggio nell’entroterra della provincia di Genova) - ha inoltre aggiunto Giampedrone - servono a salvare vite adottando buoni comportamenti di protezione civile che prevengono l’esposizione al rischio potenziale da parte dei cittadini. Lo ripeterò fino all’infinito perché su un tema così delicato ed importante non possa mai prevalere il pressappochismo del 'tanto peggio tanto meglio' a cui abbiamo assistito, troppo spesso, in passato con i risultati disastrosi che tutti ben ricordiamo".

"Grazie a tutti i nostri previsori e idrologi di ARPAL per il difficile e fondamentale lavoro che svolgono ogni giorno per la sicurezza di tutti" ha infine concluso l'assessore regionale alla Protezione civile.