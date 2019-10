Maltempo, l'assessore Berrino: "Non ci sono treni bloccati in Liguria"

Non ci sono treni bloccati in Liguria in quanto la linea Genova- Ventimiglia e Genova – La Spezia funzionano regolarmente: sono chiuse le linee per Milano, per Torino e la Genova – Ovada, con tempi di riattivazione che si sapranno solo quando smetterà di piovere". Lo specifica l’assessore ai Trasporti di Regione Liguria Gianni Berrino in merito alla sospensione della circolazione sulla Genova Milano, Genova – Torino e Genova Acqui Terme decisa da Trenitalia a seguito degli allagamenti.

“Alcuni treni sono bloccati nelle stazioni – chiarisce Berrino – E Trenitalia sta provvedendo a portare via le persone con i pullman e i taxi, dove è possibile".

Berrino chiarisce che la zona allagata riguarda Tortona, Arquata e il basso Piemonte e per la Liguria Rossiglione, dove non ci sono treni bloccati.

“Monitoreremo e aggiorneremo la situazione via via che si evolve – conclude Berrino - Nel frattempo invitiamo tutti coloro che devono mettersi in viaggio a informarsi sul sito di Trenitalia e sugli altri canali in merito alle condizioni della tratta e dei treni”.