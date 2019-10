Savona, il 26 ottobre incontro con l’ing. Giuseppe A. Ozenda di Carpasio

Nell’ambito degli eventi per celebrare il 95° anniversario dalla fondazione, l’A Campanassa, sabato 26 ottobre 2019 alle ore 18,30 a Savona presso la Torre del Brandale, nella Sala dell’Anziania, propone alcune riflessioni, sul tema: "Progetto quadro: SavonaDomani, idee e strategie per un nuovo Rinascimento savonese".

Presenta l’ing. Giuseppe A. Ozenda di Carpasio.

Giuseppe A. Ozenda di Carpasio (ingegnere, consulente per strategie e tecnologie d’innovazione, team leader di ConsulTeam (Savona e Roma), già senior partner di EPSA (Roma), membro fondatore di “Polveriera” di Savona), a partire dal 2002 ha progressivamente concepito ed elaborato - insieme ad un gruppo di professionisti, variamente qualificati ed esperti in diverse discipline - una cospicua serie di idee progettuali per l'evoluzione di Savona e della sua provincia, presentandole alla comunità come stimolo per superare la crisi che la affligge da vari decenni. L'operazione, condotta a titolo volontario e gratuito è testimoniata da una ricca documentazione anche giornalistica.

Nell’ambito del programma degli eventi previsti per celebrare il 95° anniversario di A Campanassa, nell’ottica del percorso innovativo e moderno da apportare all’Associazione, che il Consiglio Grande ha deliberato per il triennio in carica, non poteva mancare l'apporto di una visione prospettica sulla città.

Pertanto il progetto-quadro SavonaDomani, e cioè il programma oggetto della fatica e dell’impegno del gruppo guidato dall’ing. Ozenda, non poteva non far parte degli eventi all’insegna “La Torre racconta …..” .

In tale contesto, sabato 26/10 tramite l’A Campanassa viene presentato pubblicamente il progetto-quadro SavonaDomani (in particolare la sezione dedicata al capoluogo).

Ma vi è di più, stante la valenza assoluta ed innovativa del progetto per la città, la A Campanassa - con l’evento del 26 ottobre - intende promuovere presso le Autorità, gli Enti e le Associazioni di categoria, la conoscenza di un’ipotesi di trasformazione evolutiva della città, che merita attenzione e condivisione.

Particolare attenzione andrà dedicata al progetto Priamar & Futuro: proposta - anche in questo caso molto articolata ed innovativa - di riqualificazione della rocca savonese, in una visione altamente innovativa del ruolo importante (anche se non esclusivo) del sito del Priamàr, nell'ambito di una nuova e moderna lettura della “città futura”: e soprattutto quali siano i dettagli del progetto Priamar & Futuro.

Il progetto infatti prevede un utilizzo della Fortezza non come oggetto da contemplare estaticamente, in conseguenza di una visione reliquiaria-museale, ma propone di utilizzare ogni spazio disponibile interpretando le antiche funzioni militari per attualizzarle. Operazione ardita, senza dubbio, ma che deriva da una accurata conoscenza della storia e della struttura del Priamàr e che ha come obbiettivo l'esercizio di attività realmente redditizie, vantaggiose per l'intera città. Ozenda ritiene infatti che “ …..per rivalutare il complesso di Priamàr (così come per rivitalizzare la comunità cittadina ) non bastino piccole operazioni cosmetiche, ma occorra pensare in grande ed agire di conseguenza”.

L’A Campanassa condivide questo modo di rapportarsi con il futuro, soprattutto per i giovani e le famiglie savonesi e del territorio e promuove ogni idea, progetto e iniziativa che consentano di rendere la nostra Città: bella, nuova, interessante ed appetibile (sotto il profilo: turistico, commerciale, storico, culturale, ecc.).