Con "Leggi e Cresci" la libreria Giunti al Punto in stazione a Savona dona libri alla pediatria del San Paolo

Per il secondo anno consecutivo la libreria "Giunti al Punto" di Savona Stazione devolve una "montagna"di libri al Reparto di Pediatria dell'Ospedale S.Paolo.

Nell'ambito dell'iniziativa "Aiutaci a crescere...regalaci un libro" i clienti della libreria, durante il mese di agosto, hanno avuto la possibilità di acquistare un libro e destinarlo alla lettura nelle scuole dell'infanzia e primarie o ai reparti pediatrici. Quest'anno i volumi donati per tutte le fasce di età sono ben 575 a Savona e circa altrettanti a Pietra Ligure e verranno utilizzati dall'Associazione Cresc.I per il progetto "Fiabe della Buonanotte" attraverso il quale alcuni volontari intrattengono con la lettura i piccoli ricoverati nelle ore serali.

Il Dott. Gaiero Direttore f.f. della S. C. di pediatria sostiene: “Questa iniziativa è molto importante per portare serenità ai piccoli ricoverati della Pediatria e alle loro famiglie e va ad integrare il progetto “Favole della buonanotte” nell’ambito dell'accoglienza, sempre sostenuta dal Reparto, per cercare di rendere l’Ospedale sempre più a misura di bambino”.

Il progetto “Favole della Buonanotte” è stato avviato nel 2010 voluto dal Dott .A. Cohen e dalla coordinatrice Dott.ssa Patrizia Marenco; iniziato con soli 4 volontari ora conta circa 40 volontari che leggono le favole. Il risultato e' significativo e terapeutico: i bimbi ascoltano volentieri la lettura di fiabe, partecipano, si rilassano e i genitori capiscono ancora di più il grande valore che ha la lettura sui bambini e quanto sia efficace sul piano affettivo, cognitivo ed educativo.

Si ringraziano infinitamente Daniela, Francesca e Sara della libreria per aver aderito all'iniziativa, un grazie speciale a tutte le persone che hanno scelto di donare un libro, apponendo anche delle bellissime dediche rivolte ai bambini e tutti i volontari che ogni giorno regalano emozioni e sorrisi allietando i pomeriggi e le serate dei bimbi ricoverati prima della Buonanotte.

La consegna ufficiale dei libri avverrà il martedì 22 ottobre alle 13.30 presso il Reparto di Pediatria dell'Ospedale S. Paolo di Savona ed è aperto al pubblico.