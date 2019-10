Alassio, al via i lavori in passeggiata "Baracca" (FOTO)

Non si fermano i lavori nella Città di Alassio. Le forti piogge dei giorni scorsi hanno solo temporaneamente rallentato alcuni interventi, ma già ieri sono ripartiti i lavori di scarificazione dell'asfalto della piazzetta dei Frati Cappuccini, primo tratto dell'intervento di rifacimento di passeggiata Baracca.

Si sono invece conclusi i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nei pressi del Nido Piccolo Principe in Corso Europa, con la realizzazione dello scivolo in prossimità dell'attraversamento pedonale. Rinviato l'intervento sullo scivolo dall'altro lato della strada in attesa dello sgombero del cantiere privato che insiste sul marciapiede.

Sul fronte del verde pubblico, prosegue la potatura degli aranci amari. Stamani la ditta incaricata è intervenuta sugli alberi di Via IV Novembre per poi continuare con le potature nella zona di Borgo Coscia e sulla Via Aurelia.