Danni maltempo: il Comune di Albenga interviene in somma urgenza (FOTO)

Il Comune di Albenga interviene in somma urgenza sul territorio dopo i danni provocati dalle forti piogge cadute in particolare durante la notte tra domenica 20 e lunedì 21 ottobre.

Già nella mattinata di ieri si è operato sul rio Fasceo e Carendetta in prossimità del depuratore di Campochiesa. I due rii sono stati ostruiti a causa della caduta di un albero e dalla presenza, in entrambi i canali, di vasetti di plastica e legname (trasportato da monte).

La ditta incaricata ha prontamente rimosso l’albero e, attraverso un mezzo cingolato dotato di pala meccanica, ha rimosso i detriti presenti. Sempre nella mattinata di ieri si è provveduto a rimuovere sabbia e detriti da viale Che Guevara e il fango presente sulla carreggiata in via Don Pelle attraverso mezzi bobcat.

Immediato sopralluogo di Protezione civile e Polizia Locale anche a Bastia in zona Molin Sciorea. Nel corso del pomeriggio è stato ripristinato il passaggio dell’acqua del rio nel tubo esistente ed è stato ridato il transito della strada.

Diversi gli interventi di pulizia su tutto il territorio, posti in essere anche durante l’evento meteorologico e volti alla pulizia e l’eliminazione del fogliame a terra.

Dalle prime ore del mattino di oggi i cantonieri e i tecnici comunali sono al lavoro sulle somme urgenze. In particolare si segnala la pulizia del rio Capitano ostruito dalla sabbia trasportata dal mare.